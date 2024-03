Inzaghi è già nella storia dell'Inter?

"Questo ci siete voi per dirlo. Sono contento perché abbiamo onorato al meglio il compleanno dell'Inter, tenevamo tantissimo a questa partita preparata in quattro giorni con grande intelligenza. Abbiamo fatto un primo tempo straordinario, meritando il vantaggio, E' cresciuto poi il Bologna, che merita la classifica che ha e l'allenatore che ha. Abbiamo sofferto tutti insieme, la vittoria ci tiene in vantaggio sulle inseguitrici sapendo che ne manca una meno alla fine".

Fatica a convincere Lautaro a rimanere in panchina?

"Avrebbe voluto giocare sempre, ma era uno dei giocatori che aveva bisogno di un turno di riposo completo. Ho avuto fino in ultimo il ballottaggio tra Arnautovic e Sanchez, potevo fare il cambio in ultimo per lui, ma alla tredicesima del 2024 e la ventesima in 6 giorni bisognava ottimizzare gli sforzi".

L'Atletico è caduto a Cadice. Come sei riuscito a tenere mentalmente tutti su oggi?

"Merito dei ragazzi, che lavorano sempre bene. Ero abbastanza fiducioso perché hanno fatto giovedi e venerdì nel migliore dei modi. I ragazzi martedì hanno scaricato un po' con le famiglie, poi hanno cominciato a lavorare nel migliore dei modi. Questa squadra non perdeva da agosto in casa, abbiamo fatto una grande partita".

