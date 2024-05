Mini vacanza per i giocatori dell'Inter, che dalla vittoria di venerdì contro il Frosinone torneranno a lavorare alla Pinetina solo mercoledì

Mini vacanza per i giocatori dell'Inter, che dalla vittoria di venerdì contro il Frosinone torneranno a lavorare alla Pinetina solo mercoledì. Per Tajon Buchanan trasferta spagnola a Maiorca con la compagna dopo il primo gol in nerazzurro realizzato proprio a Frosinone.