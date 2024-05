Zanetti: “Da capitano momenti difficili con Balotelli. Ibra carattere duro, quando ci parlavo…”

Altri aneddoti interessanti da Javier Zanetti nell’intervista al BSMT. Ecco le parole dell’ex capitano dell’Inter: “Era Bergomi e dopo Pagliuca, mancavano entrambi e ho indossato la fascia, poi dal ’99 in poi sempre. Un momento di grande soddisfazione e onore, vedevo tutti quelli che lo avevano fatto prima di me, un ruolo di grande responsabilità. Io però credo che dipende anche dalla personalità di ognuno, a me piaceva essere da esempio, poche parole e tanti fatti. Non facevo nulla per interesse personale, ma per il bene comune. Penso che tutti i miei compagni mi hanno rispettato per questo durante la carriera. Io non sono cambiato da prima senza fascia a dopo. Io sono stato capitano di Ibrahimovic, Eto’o, Baggio, Simeone, Figo, grandissimi campioni che tranquillamente potevano essere capitani. Ho sempre avuto grande rispetto da loro.