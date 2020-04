L’Inter richiama i 7 nerazzurri andati all’estero. In settimana dovranno essere tutti a Milano

Se Lautaro ha scelto di rimanere a Milano durante la quarantena per il Coronavirus, altri suoi compagni dell’Inter hanno preferito raggiungere le famiglie nei loro paesi. Sono 7 i nerazzurri attualmente all’estero: Handanovic, Godin, Lukaku, Young, Moses, Eriksen e Brozovic.

Presto dovranno fare ritorno a Milano. L’Inter ha chiesto ai suoi giocatori di fare rientro in settimana, prima di Pasqua, in Italia, anche perché ancora non si conosce una possibile data della ripresa. E una volta tornati a Milano, i 7 giocatori andati all’estero dovranno rimanere due settimane in isolamento a casa, come prevede la legge, prima di poter riprendere gli allenamenti ad Appiano Gentile. L’ultimo a rientrare potrebbe essere Godin, tornato in Uruguay, ma in questa settimana il club nerazzurro vuole riunire a Milano tutta la truppa.