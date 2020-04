Lukaku e la sua quarantena, tra allenamenti, dieta e preoccupazioni per la famiglia

Come sta vivendo Lukaku la quarantena? Sicuramente allenandosi, innanzitutto, come tutti i suoi compagni. Ogni giorno si allena e pranza e cena seguendo le regole dettate dal nutrizionista dell’Inter. Poi si dedica anche a delle interviste social. Ne ha fatte diverse. Quella con l’ex attaccante dell’Arsenal Ian Wright, oppure quella con i compagni di nazionale De Bruyne e Witsel. Con loro ha parlato di come sta vivendo questo momento, delle preoccupazioni per la madre e per il figlio, che ha raggiunto appena ha potuto. Contatti minimi con la madre che è malata di diabete, spiega La Gazzetta dello Sport. «In città senti solo le sirene delle ambulanze. Mi manca mio figlio, per poco non vado fuori di testa», aveva detto quando si trovava a Milano lontano da loro. Ha anche annunciato di aver donato 100mila euro per l’Ospedale San Raffaela. Si sono aggiunti alla parte fatta nella raccolta dei soldi che l’Inter ha inviato al Sacco.

Il giocatore nerazzurro ha mostrato sui social la sua porzione quotidiana di allenamento. Tra cyclette, esercizi con gli elastici, la camera iperbarica per ossigenare i muscoli. E poi i suoi hobby: l’Nba in tv, la play e le serie tv. Ieri in un’intervista è stato molto duro sul calcio che ha voluto continuare nonostante tutto, prima di fermarsi. Il suo rientro in Italia è previsto per fine settimana prossima, poi si rimetterà in quarantena per altri 15 giorni.

(Fonte: La Gazzetta dello Sport)