Inter, la quarantena è finita: già 7 i nerazzurri rientrati in patria. Dopo Brozovic…

Terminata la quarantena imposta dall’Inter dopo la positività al coronavirus dello juventino Daniele Rugani, diversi calciatori hanno deciso di rientrare in patria per stare vicino alle proprie famiglie. Il Corriere dello Sport ha elencato i 7 nerazzurri che hanno chiesto e ottenuto il permesso per tornare a casa:

“Non più costretti all’autoisolamento, ben 7 giocatori nerazzurri hanno scelto di lasciare l’Italia per rientrare nei rispettivi paesi di origine. A Brozovic, il primo a chiedere il via libera al club, dopo che Zagabria, la sua città, domenica è stata colpita dal terremoto, si sono aggiunti anche Handanovic, Lukaku, Young, Moses, Eriksen e Godin“.