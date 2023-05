La Stampa – Inter impiegatizia, Lukaku finalmente ritrovato. E ora…

"Addio ai sogni romanisti di quarto posto, mentre quelli che altrove sarebbero fischi assordanti all’Olimpico si tramutano in ovazioni plenarie d’incitamento per ritentare la caccia alla Champions passando dall’Europa League. Inter impiegatizia, tornata vigile e in presenza ai suoi posti di lavoro in classifica, e redditizia: due colpi per tempo e via, battuti dallo stoccatore aggiunto Dimarco (sesto centro stagionale) e dal finalizzatore ritrovato Lukaku (all’ottavo gol in 73 giorni), bastano per immagazzinare il quarto acuto di fila in campionato, conservare la quarta piazza e tenere a bada Milan e Roma, solo una settimana fa compagne di piazzamento a quota 57 e adesso distanziate di tre e cinque lunghezze", commenta il quotidiano.