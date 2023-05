Brambati: “Ottimi risultati Inter? Perché ha la rosa migliore come Juve e Napoli”

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà, Massimo Brambati , ex calciatore e opinionista, ha parlato così della rosa dell'Inter:

"Risottolineo la rosa dell'Inter, che sta facendo ottimi risultati, venendo fuori bene da 9 partite ad aprile, facendo riposare anche giocatori importanti. Perché? Perché ha l'organico migliore come quello della Juve e del Napoli".

Su Atalanta-Juve

"I tifosi di Roma, Milan e Inter preferiscono una vittoria della Juventus. Credo che l'Atalanta sposti tantissimo sia per la Juventus che per le altre. Già c'è nella lotta, una eventuale vittoria riaprirebbe tutto. Sarebbe la sorpresona finale di questo campionato. Un mese fa l'avevamo data fuori, invece ora...Credo che poi debba incontrare ancora l'Inter, quindi ha due scontri diretti che possono valere tantissimo. Diventa veramente una sorpresa ora. Ma anche con un eventuale ko non la darei fuori".