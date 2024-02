Stasera la Salernitana, martedì l'Atletico Madrid. Per Inzaghi non ci sono differenze: la gara di questa sera è importante tanto quanto quella di Champions. Per questo non ci saranno stravolgimenti nella formazione titolare.

"Provare ad andare a +10 sulla Juve, che gioca domani a Verona, e vedere l’effetto che fa. La super sfida di Champions con l’Atletico Madrid incombe, ma l’Inter ci arriva nella migliore condizione possibile, grazie a un 2024 fatto solo di vittorie e non vuole rallentare il passo scudetto, proprio per tenere vivo anche il sogno europeo. Inzaghi pensa a un turnover limitato, perché non vuole cali di tensione e non si fida della Salernitana ultima in classifica che ha appena esonerato il fratello Pippo, affidandosi a Fabio Liverani per un’impresa salvezza che sembra disperata", scrive il Corriere della Sera.