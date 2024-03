Si avvicina Inter-Genoa, in programma lunedì alle 20.45 a San Siro. Ecco le ultimissime novità a livello di formazione, in attesa dell'allenamento odierno diretto da Simone Inzaghi.

È Tuttosport ad aggiornare sulle probabili scelte: "Inzaghi si prepara alla sfida di domani sera a San Siro col Genoa. Ieri Thuram è tornato in gruppo, oggi sarà il turno di Acerbi e Frattesi: tutti e tre saranno in panchina, al contrario di Calhanoglu il cui ritorno avverrà la prossima settimana. Sanchez nelle ultime ore ha sorpassato Arnautovic e dovrebbe essere il partner di Lautaro in attacco. Chiunque giochi, però, avrà l'obiettivo di raggiungere la vittoria per proseguire la striscia record di questo 2024 - siamo a 11 successi consecutivi - e portare l'Inter a 72 punti in 27 partite, ovvero quanti conquistati in tutto il campionato '22-23. Un altro dato che conferma l'eccezione cavalcata di una squadra che oggi viaggia alla media di 2.65 punti a gara, con una proiezione finale di 101. Tutto ruota intorno al numero 100, si diceva...", si legge.