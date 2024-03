Nello sport li chiamano "cicli", e i nerazzurri vogliono costruirne uno tutto loro, a partire dallo scudetto della seconda stella: l'orizzonte temporale è di un triennio, si lavora già adesso per mantenere il vantaggio competitivo in Italia e restare nell'élite europea fino al 2027".

Inzaghi al comando

"Inzaghi possiede le chiavi di questa auto diventata ormai fuoriserie: da traballante allenatore di passaggio, è ormai diventato per meriti sul campo un manager di alta responsabilità "stanziale" a Milano. Non è solo il suo metodo democratico di gestione dello spogliatoio o la capacità di unire bello e vittoria, ai piani alti interisti è stata apprezzata (e verrà ricompensata…) la crescita nella gestione della difficoltà. Simone ha rinnovato già due volte da quando è a Milano e ora "scade" nel 2025, ma i dirigenti non vogliono che un allenatore capace di vincere almeno un titolo nelle ultime tre stagioni inizi l'anno con un contratto in scadenza. Il desiderio (reciproco) di stare insieme è tale che il rinnovo, scontato, possa non essere solo di un anno come avvenuto l'ultima volta, ma spingersi fino a due.