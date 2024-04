In alternativa, sempre nel Torino, ci sarebbe Schuurs, fermo dallo scorso novembre, dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato proprio nella sfida di andata con l'Inter. Il club nerazzurro ci aveva già fatto un pensierino, come alternativa a Pavard, con qualche perplessità sul ruolo, non essendo proprio un braccetto. Ora quel dubbio non può esserci, ma a suo svantaggio c'è proprio il lungo stop e il prezzo che resta comunque elevato: 20-25 milioni. Costerebbe meno, invece, Bijol dell'Udinese, altro specialista della difesa a 3, che però potrebbe soffrire il salto in una big, anche nel modo di stare in campo".