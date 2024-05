Il Sassuolo, unica squadra in grado di battere l'Inter in questa stagione, dopo aver vinto a San Siro si è ripetuto anche al Mapei Stadium. per i nerazzurri una sconfitta indolore, avendo già conquistato lo scudetto, ma che fa comunque rumore, dal momento che i neroverdi occupano la seconda posizione in classifica.

Opta evidenza una statistica particolare riguardante la formazione interista: "L'Inter ha perso una partita contro una squadra nelle ultime due posizioni in classifica all'inizio di una giornata in Serie A per la prima volta dal 1° novembre 2014 (0-2 vs il Parma) con Mazzarri in panchina. Particolare".