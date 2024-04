L'Inter vuole rispondere al Milan. Nella giornata di ieri i rossoneri hanno battuto agevolmente il Lecce blindando il secondo posto e portandosi a -11 dai nerazzurri. "L’Inter deve rispondere al Milan. Deve farlo non perché i rossoneri possano realmente insidiare il primo posto in classifica, ma perché una frenata vorrebbe dire rinunciare all’idea di festeggiare il titolo nel derby del 22 aprile", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"È un chiodo fisso, anche se intorno a questo discorso le smentite sono ovvie e nessuno mai confermerà. Ma tutti ad Appiano ci pensano, non c’è giocatore che non abbia messo la testa almeno una volta su quella ipotesi. Del resto, non bisogna andare troppo indietro con i ricordi, per trovare un motivo in più intorno al 22 aprile: la Supercoppa di Riad del 2023 è lì, le parole di Calhanoglu sono lì che rimbombano ancora. E allora l’Inter vuole continuare a inseguire il suo obiettivo. Correre, perché peraltro c’è ancora in ballo la quota dei 100 punti, che vorrebbe dire scrivere un primato nel primato nella stagione della seconda stella".