Inter-Napoli, Conte pensa anche al Getafe e ne cambia 7. Sensi, rientro fissato dopo Bergamo

L’Inter vuole il secondo posto e lotterà fino alla fine, cercando di battere Napoli e Atalanta, per piazzarsi subito dietro alla Juve. Ma il grande obiettivo di Conte è l’Europa League, per questo stasera contro il Napoli il tecnico penserà anche alla sfida col Getafe.

“Stasera dovrebbe cambiare sette undicesimi della formazione che sabato ha vinto a Genova: conferme in vista solo per Lukaku, Brozovic, Biraghi e Handanovic. Sensi invece tornerà ad allenarsi dopo Bergamo: obiettivo panchina in Europa il 5 agosto. «Alleno ragazzi molto seri, dal punto di vista umano il gruppo è ottimo», ha detto presentando il match alla tv di casa. Per poi aggiungere: «Il Napoli? In Coppa italia avremmo meritato di più». Sapore di rivincita, per aggiungere altri mattoni alla costruzione della squadra che verrà. Si chiama mentalità, si vede anche da queste partite”, spiega La Gazzetta dello Sport.