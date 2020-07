Bergomi: “L’Inter può vincere l’Europa League. Sanchez sarebbe un lusso per l’attacco”

Beppe Bergomi, ospite di Sky Sport, ha parlato dopo Genoa-Inter di stasera: “Sanchez? La coppia titolare rimane Lukaku e Lautaro, lui per quello che guadagna potrebbe essere un lusso per l’attacco. Adesso sta bene, è entrato con la testa giusta e ha fatto bene ciò che gli è stato chiesto. L’Europa League questa Inter può vincerla, ma è difficile dire cosa accadrà. Sono tutte partite secche e non sempre vince il migliore. Ci arriva comunque bene, ma prima vuole arrivare seconda”.