Inter, prudenza su Sensi. Lui spinge per tornare: “Giorno dopo giorno ad Appiano…”

Nessuna voglia di forzare i tempi, soprattutto per non rischiare nuove ricadute. Dunque, improbabile vederlo in campo contro Napoli o Atalanta, ma per l’Europa League il discorso sarà diverso. Stefano Sensi si avvicina a grandi passi verso il rientro. Tuttosport riporta la strategia dello staff medico dell’Inter:

“Stefano Sensi mette nel mirino il Getafe. L’ex Sassuolo sta continuando a lavorare in modo personalizzato alla Pinetina. Giorno dopo giorno, però, aumenta l’intensità dei suoi allenamenti. Il programma dello staff tecnico e medico dell’Inter è quello di inserirlo in gruppo dopo l’ultima giornata di campionato con l’Atalanta. Quindi nessuna volontà di forzare i tempi, ma un rientro più prudente per recuperare al meglio Sensi in vista delle partite di Europa League“.

