Inter, sfoggio di continuità. Mentre il Milan batteva la Roma, la testa…

I nerazzurri hanno dato un segnale chiaro al campionato nonostante la vittoria dei rossoneri in trasferta

L'Inter ha dato una grande prova di forza contro il Genoa. I nerazzurri hanno mandato un altro segnale alle inseguitrici, in particolare alla Juventus, staccata attualmente di 10 punti. La Gazzetta dello Sport di oggi riassume il momento dei nerazzurri: "L’Inter si vede bella e concreta, e pazienza se il Milan non si stacca ulteriormente come la Juventus, adesso distante 10 punti. Non si può avere tutto. Quando i rossoneri riescono ad evitare la maxi fuga passando all’Olimpico, l’Inter ha già la testa sull’impegno di giovedì con il Parma, perché si dice sempre così: dopo una partita si pensa subito all’altra. E non erano certo i pensieri del pomeriggio a intasare la serata nerazzurra.