“Tornerai ad arbitrare l’Inter in questa stagione?” Ecco la risposta di Orsato a Varriale

L’arbitro è tornato su quanto accaduto in quel famoso Inter-Juventus nel corso del collegamento con Rai Sport

Nel corso del collegamento per certi aspetti rivoluzionario con Rai Sport, l’arbitro Daniele Orsato è tornato anche sul suo rapporto con l’Inter, squadra che non arbitra da quel famoso match con la Juventus ricco di polemiche per la mancata espulsione di Pjanic.