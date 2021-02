Adani: “Sull’Inter dette tante cose non vere: tra queste, su Eriksen e Brozo…”

Le considerazioni dell'ex calciatore a proposito dei due centrocampisti nel corso di Inter-Genoa

Nel corso della telecronaca di Inter-Genoa, Lele Adani ha elogiato la prestazione della mediana nerazzurro e in particolare di Brozovic ed Eriksen, sempre più in sintonia tra di loro a pochi metri di distanza. "Tra le tante cose non giuste dette sull'Inter c'è quella sul fatto che Eriksen e Brozovic non potessero giocare insieme. I giocatori di qualità non possono, ma devono giocare insieme", ha detto l'ex calciatore e opinionista per Sky.