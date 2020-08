Inter-Siviglia, due temi tattici: attenzione a un ex. GdS: “Una vecchia conoscenza della Serie A…”

Un undici titolare confermato partita dopo partita. Proprio come il suo collega e rivale venerdì sera nella finale di Europa League, anche l’allenatore del Siviglia Lopetegui ha individuato una formazione di riferimento nel cammino nelle Finals della competizione europea.

Per La Gazzetta dello Sport saranno due le chiavi tattiche della partita: “La prima è il duello doppio tra i centrali Diego Carlos-Koundè e la Lu-La. La coppia difensiva è forte e complementare: Carlos è un marcatore implacabile che gioca però sempre al limite e rischia il “giallo”, Koundè imposta con piedi buoni e velocità alla Puyol. Avranno bisogno di Fernando, il loro Busquets, per reggere l’impatto offensivo nerazzurro, ma rischiano inferiorità in mezzo. L’altro tema è Banega, ex Inter. Nel 4-3-3 è il vero regista pur partendo da mezzala (Lopetegui non ama il trequartista). Il gioco passa tutto da lui e a lui si rivolgono i compagni per ogni alleggerimento. Brozovic dovrà dare una mano a Gagliardini per fermarlo“.

La semifinale contro il Manchester United ha evidenziato la maturità di una squadra che ha accettato la sfida sul piano del pressing girandola a proprio favore. La squadra di Lopetegui si muove bene senza palla. “Dovrà alzare il ritmo per penetrare nel fortino interista, ma rischia di esporsi alle verticalizzazioni di Barella” scrive La Gazzetta dello Sport.

L’Inter ha tutte le armi per poter far male al Siviglia, ma deve fare attenzione a una vecchia conoscenza della Serie A: “Fin qui ha sempre comandato con straordinario equilibrio difensivo e tempi giusti nelle ripartenze. Senza rischiare. Con attenzione massima e un grande Lukaku anche l’ultimo ostacolo è alla portata. L’Inter sembra fisicamente più forte e, soprattutto, più sicura del suo destino. Conte ha sminato il problema degli esterni dello Shakhtar e adesso dovrà fermare quelli spagnoli, chiudendo le corsie per evitare i cross. Bastoni potrebbe soffrire un Suso mobilissimo, non quello a volte svogliato del Milan“.