L’ex giocatore dell’Inter, Ever Banega, resterà fino a fine stagione a disposizione del Siviglia. Il club spagnolo ha annunciato che il giocatore prenderà parte anche all’Europa League. Primo appuntamento il 5 o il 6 agosto, contro la Roma in Germania in uno scontro diretto valido per gli ottavi di finale. La società ha anche spiegato che l’ex centrocampista interista resterà nonostante abbia già chiuso la trattativa con l’Al Shabab.

(Fonte: sevillafc.es)