Barella l’insostituibile, per l’Inter è un punto fermo. Crescita esponenziale sotto la guida di Conte

Tra i giocatori più in forma del momento nell’Inter c’è sicuramente Nicolò Barella. Il centrocampista nerazzurro ha sbloccato la gara contro il Bayer, ma ha fatto vedere di avere gamba e testa,. È lui il punto fermo del centrocampo dell’Inter, la pedina fondamentale a cui Conte non può rinunciare. Unico in Italia ad aver segnato in 4 competizioni differenti.

“Il ragazzo arrivato dalla Sardegna, certe coordinate non le ha mai smarrite. E pure l’Inter ha visto giusto, nel lasciarlo una stagione in più al Cagliari – quando avrebbe potuto affondare il colpo per prenderlo già due anni fa – in modo da avere Barella pronto all’uso per l’Europa. Dove peraltro, il primo gol stagionale dell’Inter lo realizzava proprio lui.