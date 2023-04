Inter, per molti davanti un traguardo mai raggiunto. Semifinale? Solo due l’hanno giocata

"Ci sono solamente due calciatori dell’intera rosa nerazzurra che hanno già giocato una semifinale di Champions: Dzeko e Onana. Loro sono le guide. Ma gli altri, tutti gli altri, si giocano l’occasione della vita. Davanti agli occhi un traguardo mai raggiunto: non c’è bisogno di molto altro, in fondo, per cercare motivazioni. Ed è l’assicurazione sulla vita per la partita di stasera: in una squadra che fatica da matti in campionato, quando c’è da combattere con l’ordinario di una trasferta a La Spezia o a Salerno, questa non può non essere l’occasione per mettere la testa oltre tutto", scrive La Gazzetta dello Sport.