Inter, Sommer resta il preferito: le ultime. TS: “Dibu Martinez? Ecco la verità”

L’Inter spera che il Bayern entro la settimana prenda un portiere tra Bounou (Siviglia) e Baumann (Hoffenheim) e lasci partire Sommer, ma non è escluso che se non dovesse arrivare la fumata bianca entro inizio agosto cambi obiettivo.

Nelle ultime ore in Argentina è girato il nome di Dibu Martinez per l’Inter: per Tuttosport non è vero che l'Inter ha già fatto un'offerta, già rifiutata, da 15 milioni. Il club inglese valuta comunque il campione del Mondo oltre i 30 milioni, troppi per l’Inter.