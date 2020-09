La Stampa – Inter, queste due cessioni serviranno a dare l’assalto a Kanté. Asamoah…

Non si ferma l’opera di sfoltimento della rosa da parte dell’Inter. Dopo l’addio di Candreva, è vicino anche quello di Andrea Ranocchia a un passo dal Genoa. Come riporta La Stampa, altri giocatori sono in procinto di lasciare Milano. Asamoah, fuori dal progetto tecnico di Conte, ha offerte dalla Ligue 1 e prosegue la trattativa con il Tottenham per Skriniar. “I londinesi volevano chiudere per il difensore slovacco a 30 milioni, proposta respinta dall’Inter. Ora cercheranno di farlo a 40 milioni, forti della volontà del giocatore che vuole cambiare aria dopo essere uscito dai titolari, ma i nerazzurri continuano a chiederne 50. In caso di cessione, Skriniar non sarà sostituito da un difensore troppo caro come Milenkovic della Fiorentina, ma da un profilo alla Smalling“, si legge sul quotidiano. “Quasi impalpabile l’ultimo tentativo del Barcellona con Lautaro: l’argentino resterà in nerazzurro. Parte del ricavato della cessione di Skriniar, unito alle entrate dell’eventuale vendita di Brozovic, servirà a dare l’assalto a Kanté“.

(La Stampa)