TS – Inter, ecco quando torna Vecino. Asamoah, i test fisici dimostrano che…

Matias Vecino non lascerà l’Inter in estate. È questa la notizia rilanciata da Tuttosport che spiega come il motivo sia legato a cause di forza maggiore, visto che il recupero dall’infortunio al ginocchio destro procede lentamente e potrebbe tornare in campo ad inizio novembre. E solo allora si potrà valutare, assieme all’Inter, il suo futuro in vista del mercato di gennaio. “In tal senso, facile pensare che in lista Uefa non ci sia posto per lui a meno che da qui alla fine del mercato l’Inter riesca a piazzare i tanti giocatori in esubero ancora presenti in rosa”, spiega il quotidiano.

ASAMOAH – Chi invece ha pienamente recuperato dai problemi fisici che lo hanno tormentato l’anno scorso è Asamoah che tuttavia non rientra nei piani di Conte. “I parametri in allenamento fotografano un giocatore tornato al 100%, pienamente integro e questo ha convinto l’interessato a dare un preciso input a chi ne cura gli interessi (vale a dire l’agenzia Excellence Sport): «Voglio provare a giocarmi le mie carte all’Inter». Pensiero da professionista integerrimo che però si scontra sull’esigenza di sfoltire da parte del club e Asamoah, per di più, ha un ingaggio pesante (3 milioni) per l’ultimo anno di contratto”, il giudizio di Tuttosport che conferma sondaggi da Italia e Francia per l’ex Juve e non esclude che l’addio possa consumarsi anche a fine mercato con una risoluzione del contratto.