Conte, meno ansie nel girarsi verso la panchina. La prima Inter può ripartire da un punto fermo

Il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha grande abbondanza a centrocampo e può ruotare i giocatori a seconda della condizione fisica e dell’avversario. Per la sfida di stasera c’è anche un dubbio in mediana.

Come spiega La Gazzetta dello Sport “Perché Brozovic è stato testato ieri tra i titolari, alternato a Gagliardini. Resta in vantaggio quest’ultimo, non fosse altro che per le voci di mercato che coinvolgono il centrocampista croato: nessuna offerta concreta, ma Inter disposta a valutare. Nel reparto c’è abbondanza, comunque. Aspettando Vidal, che già oggi dovrebbe debuttare a partita in corso. Fosse anche solo per l’applauso dei pochi presenti. O per cambiare una partita che non si è sbloccata o si è complicata: ora Conte può girarsi verso la panchina con meno ansie”.