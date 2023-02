Inter, che statistiche contro il Milan: dominio assoluto, le cifre della serata

I nerazzurri dominano la partita e conquistano il secondo derby nel giro di poche settimane dopo quello di Supercoppa

Fabio Alampi

15 tiri contro 4, nessun tiro del Milan nello specchio della porta, 8 calci d'angolo a zero. Un possesso palla finale del 64,3%, che nel primo tempo è stato addirittura del 74%. L'avvio di gara dell'Inter è stato perfetto, con squadra alta e tanta aggressività, tanti uomini coinvolti nell'azione offensiva e un costante recupero del pallone sulla trequarti. I numeri testimoniano la bontà della prova nerazzurra, con un baricentro medio di 62,6 metri nel primo tempo.

L'unico difetto della partita dell'Inter è stato quello di non trovare il gol del raddoppio e di concedere, in un paio di circostanze nella ripresa, qualche ripartenza pericolosa al Milan. Bravissimo in un paio di circostanze Acerbi, con 4 respinte determinante nei secondi 45 minuti.

L'Inter ha corso meglio del Milan, ha avuto in Barella e Calhanoglu i più costanti: oltre 11 chilometri percorsi, 89 tocchi di palla per il numero 23, l'assist dal corner per il turco.

Considerando tutte le competizioni, negli ultimi nove derby tra Inter e Milan i nerazzurri hanno vinto nel 56% delle occasioni (cinque): due pareggi e due vittorie rossonere completano il parziale.

L'ultima gara in cui l'Inter non ha trovato il gol contro il Milan in Serie A risale all'aprile 2018 (0-0) - da allora 10 sfide con i nerazzurri sempre in gol, la loro miglior striscia contro i rossoneri nella competizione dal 2001 (17).

L’Inter ha sempre trovato il gol negli ultimi otto derby casalinghi di Serie A contro il Milan.

