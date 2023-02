Lautaro uomo derby: un incubo per il Milan. E sempre più nella storia dell’Inter

Uomo derby, un incubo per il Milan

In gol sia in Supercoppa che in campionato, Lautaro Martinez ha confermato una volta di più di esaltarsi nei derby: come ricorda il sito ufficiale dell'Inter, l'argentino ha già punito 7 volte il Milan. Un autentico incubo per i cugini rossoneri: "Una prova totale, quella di Lautaro. Il numero 10 nerazzurro, match winner con il colpo di testa al 34' del primo tempo, riscrive le statistiche nei derby di Milano, diventando il secondo miglior marcatore straniero nella storia dell’Inter nel derby: sono 7 i gol (il secondo in stagione dopo quello in Supercoppa), dietro solo a Istvan Nyers (11)".