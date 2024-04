Conquistato lo scudetto numero 20 della sua storia, per l'Inter ci sono ancora 5 partite per migliorare ulteriormente una stagione già eccellente. Come scrive Tuttosport, ci sono ancora diversi record raggiungibili per i nerazzurri: "Per onorare se stessa e il campionato. Ma pure per ottenere una serie di record che renderebbero ancor più spettacolare un campionato da incorniciare. Per l'Inter di Simone Inzaghi le ultime cinque partite di questa Serie A non potranno, né dovranno, essere delle amichevoli, proprio perché ci sono ancora degli storici obiettivi da poter centrare per entrare con maggiore prepotenza nella storia della Serie A".