in casa Inter si riflette sul futuro di Valentin Carboni: il gioiellino argentino si sta mettendo in mostra con la maglia del Monza, tanto da conquistare la convocazione in Nazionale, e i vertici nerazzurri sono tutti concordi sulle sue grabdi qualità. Tuttavia è anche vero che le offerte per il talentuoso classe 2005 non mancano, e di fronte a una certa cifra la dirigenza interista non potrebbe dire di no. Così scrive il Corriere dello Sport: " Non meno di 30-35 milioni. È questo il limite che è stata fissato. Insomma, se dovesse arrivare un'offerta di quella entità per il cartellino di Valentin Carboni, è inevitabile che in viale Liberazione si comincerebbe a vacillare. E, molto probabilmente, si capitolerebbe".