Libero – Suning cede in vista dell’addio. E non sarebbe un male per l’Inter

Il club nerazzurro alle prese con un momento di passaggio da quanto racconta il quotidiano. Perché gli Zhang sembra proprio si stiano preparando a lasciare Milano

"La sensazione è che la proprietà abbia deciso - scrive il quotidiano Libero - di cedere i suoi pezzi pregiati per alleggerire la società in vista di una cessione, magari proprio al fondo Oaktree. Non sarebbe una brutta notizia per l'Inter in particolare se si tiene conto dell'incertezza economica nella quale versa Suning. Si prospetterebbe sicuramente un progetto opposto a quello impostato dalla famiglia Zhang dal suo arrivo e si andrebbe incontro ad una politica di abbattimento dei costi per rendere sostenibile il club e non è detto che ci sia la ridimensione degli obiettivi di squadra. L'esempio è il Milan. Perdere il treno della CL dove l'Inter comunque è da quattro anni sarebbe un suicidio, certi incassi li garantisce solo la massima competizione europea". Per il quotidiano la prossima coppia di attaccanti che giocherà nell'Inter sarà Dzeko-Zapata con l'atalantino pronto a dire sì e il club bergamasco pronto a chiedere 40 mln.