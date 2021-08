Lautaro felice di essere tornato all’Inter, arriva il like di Correa

Il calciatore ha scritto un post sul suo rientro in campo con i nerazzurri e l'attaccante, accostato al club, ha messo il mi piace

Di Lautaro Martinez oggi si è parlato in chiave mercato. Secondo le indiscrezioni arrivate dall'Inghilterra il Tottenham avrebbe offerto 71 mln. Circostanze smentite dall'agente che ha dichiarato come l'argentino abbia intenzione di rimanere all'Inter. "Felice di tornare",ha scritto su Instagram l'argentino ed è arrivato il like di Correa, uno dei calciatori che vengono accostati al club nerazzurro.