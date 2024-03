"Ma oltre i numeri impressionanti c’è anche, fortissima, la «mistica» di uno stadio e di una squadra che spesso sono un corpo unico: non esiste una statistica ufficiale delle azioni da gol della squadra di Inzaghi arrivate nel pieno del coro preferito dai tifosi (quello che attacca con «E per la gente che…»), ma non sono certo poche. E stavolta si nota ancora di più, perché la curva resta vuota per 29’ per protesta contro le restrizioni seguite agli incidenti post Inter-Juve. Appena il settore si riempie e parte il refrain, l’Inter ritrova come per magia gli accordi giusti e costruisce il gol del vantaggio, con Asllani bravissimo a inserirsi su un pallone delizioso di Sanchez", aggiunge il quotidiano.