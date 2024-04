Inter, Thuram e la gag di Lautaro: “Sei contento? Sì. E i tifosi?”

Da ieri sera è esplosa la festa dell'Inter per la vittoria dello scudetto e per la conquista di una storica seconda stella che verrà cucita sulle maglie nerazzurre. E i giocatori sono scatenati: cori, balli, feste private e con i tifosi, video chiamate in diretta tra di loro e con il presidente Zhang . E tanti, tanti siparietti che raccontano un feeling importante che ha reso questa stagione indimenticabile.

Uno tra questi è la domanda a fine partita che chi è dietro alla telecamera del club fa sempre a Lautaro: "Sei felice Lauti?", gli chiedono ad ogni vittoria. E lui risponde: "Sì e i tifosi?". E da lì, lo sfottò di Thuram che interviene a prendere in giro il compagno di squadra e d'attacco. E lo ha fatto pure questa sera postando una foto con una stella di peluche in mano protagonista della festa privata dei giocatori nerazzurri. "Sei contento? Sì. E i tifosi?", ha scritto il francese, con un sorriso gigantesco che racconta tutta la sua felicità per una vittoria che ha contribuito a conquistare. Con il gol nel derby e non solo.