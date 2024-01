Contro la Lazio, l'Inter di Simone Inzaghi ha offerto una delle sue versioni migliori. Il Giornale oggi in edicola elogia così i nerazzurri

"In semifinale, l’Inter ha offerto una delle sue versioni migliori: le si rimprovera di sbagliare troppi gol, ma ci si dimentica che ne ha segnati 3 e non per caso. Più 2 traverse e almeno un paio di interventi decisivi del portiere avversario. Una squadra quasi perfetta, se esiste la perfezione nel calcio".