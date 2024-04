Una pagina memorabile di storia è stata scritta, Simone Inzaghi e i suoi ragazzi si sono ufficialmente consacrati nell’Olimpo interista. Il successo nel derby e la matematica certezza di poter festeggiare il tanto bramato ventesimo Scudetto hanno messo il timbro di eccellenza sulla straordinaria stagione dell’Inter, che arriva alla partita di domenica con il Torino con la spensieratezza e l’euforia di una squadra che si prepara a ritrovare per la prima volta il proprio pubblico fresca di seconda stella.

Gli uomini di Jurić, reduci da un doppio 0-0 interno con Juventus e Frosinone, non hanno nessuna intenzione di recitare il ruolo da sparring partner, ma i pronostici dei bookies sembrano non regalare troppe speranze. Raggiunto il traguardo più importante, Lautaro e compagni si apprestano ad affrontare le ultime cinque partite stagionali senza patemi, ma con la mentalità di chi non vuole concedere niente a nessuno. Secondo Betclic, il segno 1 al ‘Meazza’ è quotato a 1.48 (stessa valutazione su Sisal), una valutazione decisamente inferiore rispetto a quella di un eventuale colpaccio granata, a 6.00, o di un pareggio, a 3.87. Relativamente alle ipotesi sul numero di reti, l’Under 2.5 è a 1.71, mentre l’Over 2.5 è a 1.87.