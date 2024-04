Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici in merito a Inter-Torino in programma domani

Intervenuti ai microfoni di Radio Deejay durante Deejay Football Club, Ivan Zazzaroni e Fabio Caressa hanno fatto i loro pronostici in merito alla prossima giornata di campionato. "Secondo me Inter-Torino finisce in parità", sostiene Fabio Caressa.