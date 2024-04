Domani l'Inter abbraccerà i suoi tifosi a San Siro per il match di campionato contro il Torino . Sarà l'occasione per festeggiare tutti insieme lo Scudetto vinto lunedì scorso grazie alla vittoria contro il Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i tifosi hanno preparato una coreografia speciale:

"Prima dell'ingresso in campo delle squadre ci sarà una maxi coreografia tricolore che coinvolgerà con cartoncini tutto l'impianto. In tribuna oltre Matilde Gioli e Tananai, ci sarà Amadeus. Possibile che venga fatta ascoltare la nuova canzone fatta per l'Inter da Tananai, Madame e Rose Villain", si legge sul quotidiano che poi aggiunge: "Dopo il termine del match, alle 16, partiranno dal garage di San Siro i due pullman con a bordo i nerazzurri che festeggeranno per le vie della città, fino a piazza Duomo, il tricolore".