Oltre ad Acerbi, che si è fermato per una pubalgia, anche Federico Dimarco salterà la partita di domani contro il Torino. Per l'esterno, riporta Sky, affaticamento al polpaccio destro, oggi non si è allenato. Domani andrà in panchina ma non sarà utilizzato e per lui possibili controlli nei prossimi giorni per chiarire l'entità del problema.