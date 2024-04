Anche ieri il colombiano si è allenato in gruppo, possibile venga convocato per la gara contro il Torino

In vista della gara casalinga contro il Torino, Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Francesco Acerbi. "La mia priorità è sempre stata dare il massimo per questa maglia. Per questo negli ultimi mesi ho giocato stringendo i denti nonostante la pubalgia. Ora, con queste due stelle cucite sul petto, ho il tempo per recuperare ed essere al 100% per i prossimi impegni dell’Italia", il messaggio pubblicato sui social dal difensore. Contro i granata, quindi, toccherà presumibilmente a De Vrij.