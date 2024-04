In casa Inter tiene ancora banco la questione Dumfries: l'esterno olandese è in scadenza di contratto nel giugno 2025, non ha ancora dato una risposta alla proposta di rinnovo e potrebbe diventare l'elemento da sacrificare in estate per finanziare il mercato dei nerazzurri. Per questo motivo la sua situazione è una delle più urgenti da risolvere. La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sull'ex PSV Eindhoven, tra stallo sul prolungamento e possibili alternative: "Il rinnovo di Dumfries non si sblocca, non ci sono segnali positivi, per la verità l'Inter proprio non ha alcun tipo di segnale rispetto alla proposta di rinnovo da 4 milioni di euro sottoposta al giocatore lo scorso dicembre".