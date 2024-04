Festa grande in tutta Milano per la vittoria dello scudetto e della seconda stella

Marco Andreolli ha commentato la vittoria dell'Inter dalla piazza del Duomo di Milano: "Anche nella giornata di festa l'Inter non ha abbassato l'intensità e ha voluto regalare l'ennesima vittoria contro il Torino. Non era scontato farlo in una giornata di festa. La squadra è stata brava ad alzare i ritmi della partita, a sfruttare bene la superiorità numerica e a chiudere la gara. Questo dimostra la mentalità di questo gruppo. Hanno voglia di portare avanti questa striscia positiva in campionato. L'Inter ha saputo prendere il largo in campionato nel suo momento più delicato. Il segnale è stato importante per chi la inseguiva. I grandi giocatori e i grandi gruppi vengono fuori quando serve".