Il Milan frena a Sassuolo , l' Inter si prepara ad affrontare il Cagliari a San Siro. Temperature alte, quelle registrate a Milano, soprattutto per quanto concerne l'entusiasmo in campionato. Yann Bisseck ha analizzato il match in programma ai microfoni di Inter TV: "Sarà una partita complicata, siamo ben preparati: abbiamo già affrontato squadre del genere in campionato. Il mister ci ha preparato, cercheremo di fare i tre punti e di vincere la partita".

"In cosa sono cresciuto? Quando arrivi da campionati più piccoli, in un campionato come quello di serie A e in una squadra come l'Inter non è semplice. Mi sono fatto trovare pronto quando il mister ha avuto bisogno. È l'inizio della mia carriera", ha dichiarato Bisseck a Inter TV.