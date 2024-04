Prossime due partite decideranno il suo futuro? — "Per me non cambia niente, per mentalità e per professionalità la prossima partita che preparo è la più importante. Il mio futuro si deciderà a fine campionato come sempre è stato"

E' preoccupato che l'Inter possa vincere il derby e lo scudetto? — "L'Inter vincerà lo scudetto ma noi faremo di tutto per vincere il derby nel modo più assoluto, per dare una soddisfazione ai tifosi, per mantenere il secondo posto perché sarebbe un risultato prestigioso, vuol dire che sei competitivo a livelli alti. Faremo di tutto per vincere le prossime due partite, siamo pronti e cercheremo di dare il massimo. Il nostro futuro dipende dalle nostre prestazioni, Roma, Inter e Juve sono forti"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.