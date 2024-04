Lo scudetto della seconda stella, per l'Inter di Simone Inzaghi, è sempre più vicino, anche dopo il pareggio della squadra di Pioli oggi al Mapei Stadium contro il Sassuolo per 3-3. Un punteggio che porta i rossoneri a -13 dalla stessa Inter, che però, in attesa del match di questa sera contro il Cagliari, ha una partita in meno. Potenzialmente, quindi, i nerazzurri possono portarsi a +16 dai cugini, quando alla fine del campionato mancheranno 6 partite. Dunque, la festa potrebbe arrivare proprio la prossima giornata, quando è previsto, lunedì 22, il derby della Madonnina.