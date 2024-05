L'Inter è campione d'Italia U14! A fine partita, con la medaglia al collo, mister Marco Sala non nasconde l'emozione: "La gioia più bella è quella dei ragazzi, è una cosa che non dimenticheranno mai per tutta la vita. Abbiamo dimostrato ancora una volta la bontà del lavoro della società nel settore giovanile: a parte i risultati, speriamo di portare i ragazzi il più avanti possibile".