Terminato 3-0 il primo tempo, nella ripresa l’Hellas riparte da dove aveva concluso, cioè all’attacco provando a regalarsi una speranza di riaprire la partita. L’Inter, però, è perfetta sotto porta e al 15’ trova la quarta marcatura col suo numero 10 Pietro Omini. Il gol, fisiologicamente, fiacca l’enfasi offensiva dei veronesi che vanno vicini al gol della bandiera con Greco, ma sul destro ravvicinato del 14 è ancora perfetto Costante che di posizionamento puro riesce a smanacciare oltre la traversa. Per non essere da meno del suo collega, proprio allo scadere Tommaso Locatelli – il secondo portiere dell’Inter – blocca in il destro a tu per tu di Egharevba, chiudendo la saracinesca e il risultato. I nerazzurri vincono 4-0 e conquistano il torneo.