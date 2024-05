Una fase nazionale nuova di zecca. Ci sarà l’Hellas Verona che dopo le finali Under 13 Pro dello scorso anno prosegue nel suo cammino raggiungendo 365 giorni più tardi anche le finali della competizione superiore; presenti anche il Genoa e la Lazio, guidate dagli ex capitani Domenico Criscito e Tommaso Rocchi, arrivando alla final four di Formia per la prima volta nella loro storia; infine, di nuovo l’Inter, che vinse l’edizione 2022 (la prima in assoluto portata a termine, perché la precedente venne stoppata causa pandemia) e che partecipa per la seconda volta, così come riuscito solo alla Juventus - assente però quest’anno -, andando a caccia di uno storico bis. È questo il quadro che ci introduce al weekend del Centro di Preparazione Olimpica di Formia, che sabato sarà il teatro delle semifinali (ore 16 Hellas Verona-Lazio, alle 18 Genoa-Inter) e domenica delle due finalissime, con la gara per il titolo in programma alle 14:30.